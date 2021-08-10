حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، لا تهمه الماديات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.