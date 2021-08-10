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مطار القاهرة يستقبل 5 مدوِّنين عرب للترويج للمعالم السياحية والأثرية

هيئة تنشيط السياحة تستقبل المدونين العرب

كتب:

أيمن حمزة
04:30 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
هيئة تنشيط السياحة تستقبل مدونين عرباً

هيئة تنشيط السياحة تستقبل مدونين عرباً

استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأربعاء، وفدًا من المدوّنين العرب يضم 5 مدونين، قادمين من بعض الدول العربية في زيارة لمعالم مصر السياحية والأثرية.

مطار القاهرة الدولي يستقبل 5 مدوِّنين عرب للترويج للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والعلمين الجديدة والغردقة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن وفد المدونين العرب، سيزور بعض معالم القاهرة الأثرية، ثم يتوجه الوفد إلى مدينتي الإسكندرية والعلمين الجديدة ومدينة الغردقة أيضًا، حيث تستمر زيارته لمصر حتى 16 من أغسطس الجاري.

هيئة تنشيط السياحة تستقبل المدوِّنين العرب

واستقبل وفد المدونين العرب، في مطار القاهرة الدولي، فور وصولهم، نسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وسها كمال من مكتب هيئة تنشيط السياحة، تسهيلاً لإجراءات وصولهم بالمطار.

المدونون العرب الخمسة يروّجون للمناطق السياحية والأثرية 

ومن المنتظر أن يغادر الوفد القاهرة، بعد إنهاء زيارته الترويجية لمعالم مصر السياحية والأثرية، على مستوى مختلف الدول العربية.

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