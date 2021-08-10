خبير استزراع سمكي: تغليظ عقوبات التعديات على الثروة السمكية دعم القطاع

قال يوسف العبد، خبير الاستزراع السمكي، إنه لدنيا مزارع سمكية رائعة، ويتم تصدير بعض الأصناف نظرا بجودتها العالية.

وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الزراعي، أنه كان لا بد من مواجهة التعديات على بحيرة المنزلة، حفاظا على الثروة السمكية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار قانون يحافظ على الثروة السمكية ساهم في توفير الأسماك واستقرار أسعارها.

وأوضح أن عدم استقرار أسعار الأسماك يؤدي لاضطراب السوق ومن ثم ارتفاع أسعارها، وتدخل القيادة السياسية والحكومة أدت إلى استقرار السوق، مضيفاً أن تغليظ العقوبات على التعديات على الثروة السمكية دعم القطاع وساهم في استقرار الأسعار.

وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية، بزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا يوفر للمربي مدخلات الإنتاج وتحقيق الربحية، ولهذا يتم دعم القطاع بشكل كبير يساهم في توفير الأسماك وسد الفجوة الداخلية.

وأضاف أن تجريم استيراد أي أسماك غريبة عن السوق المصري، لا تتم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية والسيطرة على القطاع السمكي، حيث أن بعض الأنواع الغريبة دخلت بعشوائية وأحدثت بعض المشكلات وتم السيطرة عليها.