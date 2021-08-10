خبير استزراع سمكي: تغليظ عقوبات التعديات على الثروة السمكية دعم القطاع
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الوطن
04:43 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
جانب من المؤتمر
قال يوسف العبد، خبير الاستزراع السمكي، إنه لدنيا مزارع سمكية رائعة، ويتم تصدير بعض الأصناف نظرا بجودتها العالية.
وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الزراعي، أنه كان لا بد من مواجهة التعديات على بحيرة المنزلة، حفاظا على الثروة السمكية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار قانون يحافظ على الثروة السمكية ساهم في توفير الأسماك واستقرار أسعارها.
وأوضح أن عدم استقرار أسعار الأسماك يؤدي لاضطراب السوق ومن ثم ارتفاع أسعارها، وتدخل القيادة السياسية والحكومة أدت إلى استقرار السوق، مضيفاً أن تغليظ العقوبات على التعديات على الثروة السمكية دعم القطاع وساهم في استقرار الأسعار.
وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية، بزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا يوفر للمربي مدخلات الإنتاج وتحقيق الربحية، ولهذا يتم دعم القطاع بشكل كبير يساهم في توفير الأسماك وسد الفجوة الداخلية.
وأضاف أن تجريم استيراد أي أسماك غريبة عن السوق المصري، لا تتم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية والسيطرة على القطاع السمكي، حيث أن بعض الأنواع الغريبة دخلت بعشوائية وأحدثت بعض المشكلات وتم السيطرة عليها.