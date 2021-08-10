أسما شريف تستعيد مجموعة صور لدلال عبدالعزيز: «لازم نفكر هنسيب إيه»

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، مجموعة صور من كواليس حلقتها مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والفنانة ميرفت أمين في برنامجها «أنا وبنتي» مع والدها شريف منير.

وكتبت «شريف» عبر موقع تداول الصور«إنستجرام»: «في الحلقة دي اتعلمت حاجات كتير عن الصداقة، الله يرحمها كانت صديقة بمعنى الكلمة، وعرفت عنها قد إيه هي صاحبة واجب، مفيش عزاء مكنتش فيه، وعشان كده عزاءها كان مليان بناس بتدعيلها، وبتحبها بجد مش واجب وخلاص».

وأضافت: «سيرتها طيبة و ده واضح جدًا للكل، بناتها شبهها طيبين، كانت زوجة وأم عظيمة وست جميلة وكل الناس بتحبها.. وده كلنا عرفنا من كل الفيديوهات وكلام كل الناس عنها».

وتابعت: «كلنا هنمشي دي الحقيقة الوحيدة، لازم نفكر هنسيب إيه لما نمشي أو إزاي ممكن الواحد يسيب سيرة طيبة عشان الناس تدعيله»، واختتمت: «اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا، وانتقلت إلى جوارك، اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، ربنا يصبر الأهل كلهم، لأنه وجع رهيب ووقت قصير، اختبار بجد صعب، ربنا يجبر بخاطرهم».

رحيل دلال عبدالعزيز

رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز صباح السبت، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، الذي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم، وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة ظهر الأحد بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

رسالة دنيا لوالدتها

وجهت «دنيا» أمس رسالة مؤثرة لوالدتها عبر حسابها «إنستجرام» قائلة: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلًا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وتحدثت عن دور أمها في حياتها قائلة «إنتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وأضافت: «أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي».

واختتمت: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس».