 إيمي ودنيا سمير غانم تدخلان في حالة حزن شديدة بعد وفاة دلال عبدالعزيز

تعيش الفنانة دنيا سمير غانم حالة من الحزن الشديد برفقة شقيقتها إيمي سمير غانم، بعد وفاة والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، ووصفت دنيا ما تشعر به خلال الأيام الحالية بـ«اليُتم»، قائلة: «حسيت أني يتيمة من بعدك».

إيمي ودنيا سمير غانم.. دموع لا تتوقف

دموع لا تتوقف منذ اللحظة الأولى لظهور الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم في صلاة الجنازة على والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، وإلقاء النظرة الأخيرة عليها بعد دفنها في مقابر عائلة غانم، حيث إنها توفيت السبت الماضي بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

دنيا سمير غانم تتحدث عن والدتها

في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كتبت الفنانة دنيا سمير غانم منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ما عنديش حاجة أقول لها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وتحدثت دنيا سمير غانم عن دور أمها في حياتها، قائلة: «إنتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله».

وكشفت دنيا سمير غانم عن آخر كلمة سمعتها من والدتها الراحلة: «آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي، أنا بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس».

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا السبت الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا وتداعياته، حيث أقامت في المستشفى لأكثر من 90 يومًا.