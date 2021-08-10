موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 في الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة استعدادها لتنسيق الجامعات 2021، ومن المقرر انطلاق أولى مراحله بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء الدراسة 2022 في الجامعات، المقرر انطلاقها 9 أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات المختلفة.

التعليم العالي: بدء الدراسة 2022 في الجامعات 9 سبتمبر

وبشأن تفاصيل موعد بدء الدراسة 2022 في الجامعات، أعلن «الأعلى للجامعات» الجدول الزمني للعام الدراسي 2021/2022، موضحًا أنه سيبدأ السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، على أن تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتننتهي 13 يناير المقبل 2022، على أن تكون امتحانات نهاية التيرم الأول السبت الموافق 15 يناير المقبل، تنتهي في 3 فبراير المقبل 2022.

وأشارت وزارة التعليم العالي في بيان لها، إلى أن أجازة منتصف العام ستبدأ من السبت 5 فبراير المقبل، وتنتهي الخميس17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة بـ«التيرم الثاني» لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، على أن تجرى امتحانات التيرم الثاني خلال شهري يوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتواصل الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية و الدولية حاليًا استعدادها لتنسيق الجامعات 2021، ومن المقرر انطلاقها بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و الاهتمام على ضرورة التشديد و تطبيق ارتداء الكمامة لجميع الطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، و ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات.