فيديو يوثق رؤية «حسان» للإخوان: صاحبة فكر قبل 30 يونيو ومنحرفة في 2021

شهدت جلسة إدلاء الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، بشهادته، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، التي تنظر قضية «داعش إمبابة»؛ حديثه عن رؤيته للجماعات الإسلامية، ومنها «الإخوان»، حيث دان حسان في شهادته الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن أي جماعة تخرج عن كتاب الله وسنة الرسول واستحلال الدماء، باسم الدين والإسلام والجهاد، هي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول وسبب للتنازع والخلاف.

رأي الشيخ محمد حسان في الإخوان

وجاءت تصريحات الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، على عكس رؤيته ونظرته للجماعة في وقت سابق، وهو ما يتضح من حديثه عن الإخوان في فيديوهات سابقة. وقال حسان خلال لقاء تليفزيوني سابق: إنني أرى أن الإخوان المسلمين بما لديهم من رؤية واحتكاك بالعمل السياسي من خلال مجلس النواب لسنوات طويلة، هم أجدر وأكفأ الناس للدخول في هذه المرحلة.

وأضاف الداعية السلفي: أرى أن يكون هناك تلاحم وتواصل بين جماعة الإخوان والمنتسبين للمنهج السلفي، مشيرًا إلى أنّ الكثير من المشايخ اتفقوا على ألا يترشح أحد منهم أو من الرموز لأي من الاستحقاقات الانتخابية، ولكن يجب عليهم اختيار أي من الكوادر العلمية والعملية الواعية، ولا حرج في الاستفادة من جماعة الإخوان لما لهم من تجربة عملية على أرض الواقع.

تحريض الشيخ محمد حسان

وفي حلقة سابقة من البرنامج الذي يقدمه الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، عبر قناة «الرحمة»، يعود توقيتها إلى فترة حكم جماعة الإخوان، قال حسان: إنه يجوز إخراج الملايين من أبنائنا وشبابنا بكلمة واحدة من علمائنا للنزول إلى الشوارع، للرد على المعارضين لقرارات الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الأمر الذي سيدخل البلد في نفق مظلم.

وأكد حسان: نستطيع بفضل الله تعالى أن نُخرج الملايين، ولا أبالغ في قول إنه يمكن نزول عشرات الملايين، مشيرًا إلى أن من يعارضون الرئيس، أقول لهم إن هناك الكثير من أهل العلم وأهل الفضل يؤيدون قرارت الإعلان الدستوري وبنوده ويمكنهم دعوة الملايين للنزول.

ويتضح من شهادة الشيخ محمد حسان، أنّ هناك أراء سابقة للداعية عكس تمامًا ما قاله بشهادته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، ورؤيته للجماعات الإسلامية ومنها جماعة الإخوان.

جدير بالذكر أن الداعية السلفي، لم يتبرأ من أقواله السابقة خلال شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، رغم إدلائه بتصريحات سابقة منافية لما قاله أمام المحكمة، في شهادته.