محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على خفض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات والخاص، لعام 2021 - 2022، موضحاً أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام المنتظم 246 درجة، والثانوي العام منازل 220 درجة، والثانوي العام خدمات 185 درجة، والثانوي العام خاص 150 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، وحرصاً على مصالح الطلاب والعملية التعليمية.

كما اعتمد اللواء جمال نور الدين، تنسيق فصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية، 175 درجة للقبول بمدارس التعليم الصناعي 3 سنوات، و150 درجة للقبول بمدارس التعليم الزراعي.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

وفي 13 يوليو الماضي، كان محافظ كفر الشيخ قد وافق على النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، لعام 2021 - 2022، من مجموع 252 درجة إلى 248 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021، بأنواعها «منتظم - منازل - خدمات - خاص» للعام الدراسي 2020 - 2021، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.