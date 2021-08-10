سعرها 1.6 مليون جنيه.. ضبط 2020 قرصا مخدرا قبل بيعها بالقليوبية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن القليوبية، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وعُثر بحوزته على (عدد 20,000 قرص مخدر – 30 طلقة خرطوش عيار 12 مم - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,600,000 – مليون وستمائة ألف جنيه تقريبا)، وبمواجهة المتهم أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.