ضربات أمنية متواصلة لمكـافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.. وبحوزته (10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله "دراجة نارية" بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وبحوزته (450 جرام لمخدر الهيروين–قطعة سلاح أبيض "مطواة"- ميزان- مبلغ مالى– هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") فى كمية أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى–هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله مركبة "توك توك غير مرخصة" بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط، وبحوزته (800 جرام لمخدر الحشيش– 200 جرام لمخدر الأفيون- 150 جرام لمخدر فولة "البانجو"- سلاح أبيض- ميزان- مبلغ مالى– هاتف محمول) .

ضبط (3 أشخاص) حال إستقلالهم "سيارة، دراجة نارية" بدائرة قسمى شرطة "سيدى جابر، ثان الرمل" بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).

ضبط (شخصان) فى أكمنة أُعدت لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسمى شرطة "ثان الإسماعيلية، مركز شرطة الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى– هاتفى محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، وبحوزته (عدد 5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتفى محمول).

وتمكنت قوة أمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على (6) كراتين تحوى كمية من العقاقير والعبوات الدوائية الخاصة بالتخسيس وحرق الدهون بلغت (260 عبوة كريم - 6920 أمبول) وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم ، وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لأمين مخزن بشركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث تم ضبطه والذى قرر بحضوره لإستلام المضبوطات من الأول "لصالح الشركة محل عمله" لإيداعها بمخزن العقار سكنه تمهيداً لطرحها بالأسواق وعرضها للبيع عبر مواقع التسوق الإلكترونى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.