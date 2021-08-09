الداخلية تناشد بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني: حبس 6 أشهر للمخالفين

ناشدت وزارة الداخلية، مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها؛ لتركيب الملصق الإلكترونى، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة «بدون ملصق إلكتروني» اعتبارًا من 1/9/2021.

ويُعد الملصق الإلكتروني أحد عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا؛ لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

وفي 16 يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، أنه من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تركب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

سحب الترخيص وحبس 6 أشهر

وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كاميرات متطورة لضبط مخالفي السرعة المقررة

ومن ناحية أخرى، أهابت وزارة الداخلية، قائدي المركبات على طريق «القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوي» اتجاه مرسى مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة، من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق؛ لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة.

ويأتي ذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.