الصحة تصدر قائمة الوجبات المدرسية الغذائية وفقا لكل محافظة

استعرضت وزارة الصحة والسكان، شكل الوجبة الغذائية المقرر توزيعها على طلاب المدارس، وقالت الوزارة في تقرير لها، إن الوجبة الغذائية تمثل 25% من الاحتياجات اليومية، على حسب التوصيات العالمية، مؤكدا أن الوجبة المدرسية سوف تختلف من محافظة إلى أخرى، وفقا لمؤشرات الأنيميا بداخلها، بعد إجراء مسح على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، خلال تشكيل الوجبات المدرسية، أنه تم الاهتمام بأن تحتوي الوجبة الدراسية على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن، مشيرة إلى أن الوجبات المدرسية، يتم تقسيمها حسب النتائج الصحية للمبادرة «100 مليون صحة» بالمحافظات.

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي بها نسبة الأنيما أكثر من 50%، تعتمد الوجبة الغذائية فيها على اللبن المدعم بالفيتامينات، وبسكويت مدعم بالفيتامينات، والجبن والفواكه الطازة والمجففة، مثل التين والمشمش، بالإضافة إلى وجبات مطهية بها مصدر حيواني.

والمحافظات التي بها نسب أنيما أقل من 20%، فالوجبة متنوعة من بين البسكويت المدعم بالتمر، والحلاوة السمسية، والفواكه الطازة والمجففة، وفيما يتعلق بالمحافظات الأكثر من 20%، تتضمن الوجبة خبز وبسكويت وبقسماط وجبن ابيض ولبن وفاكهة.

وفيما يتعلق بالمحافظات الأكثر من 10%، سوف تحتوي الوجبة على وجبات جافة غنية بالمغذيات الدقيقية، مثل بسكويت ويفر وسمسمية وحمصية وفولية ومقرمشات بالسمسم.

و تمركزت المحافظات التي ارتفاع بها نسب الإصابة بالأنيميا في محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الفيوم- الأقصر- أسوان) والجيزة أعلى نسب إصابات، وفيما يتعلق بنسب ارتفاع السمنة جاءت محافظات الوجه البحري في الصدارة، وسجلت محافظات «الإسكندرية- دمياط- القاهرة- الغربية- الجيزة» أعلى نسب إصابات السمنة على مدار الثلاث الأعوام الماضية.

وعن «التقزم» تمركزت ارتفاع نسب الإصابة في محافظات الوجة القبلي والمحافظات الحدودية، و سجلت محافظات «مرسي مطروح- أسوان- المنيا- الإسماعلية- شمال سيناء- أسيوط- الفيوم- قنا- بني سويف» أعلى نسب إصابات تقزم