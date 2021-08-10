ترقبوا نتيجة ترقيات الموظفين 2021 على «الوطن»

تنشر «الوطن» نتيجة ترقيات الموظفين 2021 خلال ساعات قليلة، حيث أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

نتيجة ترقيات الموظفين 2021 تشمل 880 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة

وتشمل نتيجة ترقيات الموظفين 2021، نحو 880 ألف موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وفق أحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وهم المخاطبون بنصوص أحكام هذا القانون.

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا للإعلان عن نتيجة ترقيات الموظفين 2021.. غدا

ومن المقرر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موقعا إلكترونيا غدا، للإعلان عن نتيجة ترقيات الموظفين 2021، وهو موقع يمّكن الموظفين- المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي.

وأصدر الجهاز بيانا، أكد فيه أنه حالة وجود أي استفسار بشأن الترقية أو الموقع الإلكتروني للجهاز، ضرورة التوجه لصفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويطرح تساؤلاته واستفساراته.

شروط نتيجة ترقيات الموظفين 2021

وتنتهز «الوطن» الفرصة قبل إعلان نتيجة ترقيات الموظفين 2021، لاستعراض أهم شروط حصول الموظف على ترقيته على النحو التالي:

- أن تكون الترقية ضمن وظيفة شاغرة ومموَّلة، تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في نفس المستوى الوظيفي، وفي نفس المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

- أن يكون الموظف المرشح للترقية مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

- أن يكون الموظف المرشح للترقية قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

- المدد البينية اللازمة لترقية الموظفين في الدولة على النحو التالي:

أ- مرور 5 أعوام لترقية الموظفين على الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة.

ب- مرور 8 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الخامسة للرابعة، وكذلك 8 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الرابعة للثالثة.

ج- مرور 8 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية.

د- مرور 6 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الثانية للدرجة الأولى.