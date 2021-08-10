مطار القاهرة الدولي يستقبل بعثة منتخب اليد قادمة من طوكيو

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب كرة اليد الأول، قادمة من «طوكيو» عن طريق الدوحة، وذلك على متن رحلة الخطوط القطرية رقم 1301، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة للاحتفاء بهم، بعد رحلة الأولمبياد التي احتلت فيها بعثة المنتخب المركز الرابع بالأولمبياد.

واستقبل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، المخصص لاستقبال أبطال أولمبياد طوكيو 2020، حيث تنهي سلطات المطار، إجراءات وصولهم، من خلال ممرات خاصة، وأتوبيس مكشوف يحمل اللاعبين إلى مقر اللجنة الأولمبية بالمعادي للاحتفال باللاعبين.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب اليد، في مطار القاهرة، وسط حضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي ومطار القاهرة، وقيادات وزارة الطيران المدني .

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020، للمرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبي بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخي نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد في الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدور المجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 في أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد «وصيف العالم» 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 في ربع النهائي، ليتلقى خسارة بشرف.