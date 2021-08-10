«رب ضارة نافعة».. اتحاد الصناعات يكشف إيجابيات كورونا على التكنولوجيا

قال المهندس أشرف صلاح، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، إن 70% من اقتصاد الدولة يعتمد على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تتواكب مع توجهات الدولة مثل المدفوعات الإلكترونية ومنظومة إدارة النقابات والمنظومة الصحية.

يجب تقديم مزيد من الدعم للشركات الصغيرة حتى تتمكن من تصدير خدماتها

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية تتبني أفكار هذه الشركات وتقوم بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لها، مشددًا على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للشركات الصغيرة حتى تتمكن من تصدير خدماتها ومنتجاتها لدول إفريقيا وأوروبا، بما ينعكس على الدخل القومي لمصر.

لا يوجد قطاع أو صناعة لا تدخل بها تقنية معلومات أو برمجيات

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، إلى أنه لا يوجد قطاع أو صناعة لا تدخل بها تقنية معلومات أو برمجيات، موضحًا أن أزمة كورونا كانت دفعة قوية للشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا وفتحت لها مجالات عمل نتيجة تطبيق التعليم عن بعد، والرعاية الصحية والعلاج عن بُعد بالإضافة للمدفوعات الإلكترونية، «رب ضارة نافعة».