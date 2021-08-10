القوى العاملة توقع اتفاقية مع «أوراكل» لتدريب الخريجين على التكنولوجيا

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة أوراكل، بديوان عام الوزارة، وتقضي الاتفاقية بتعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر في التحول الرقمي، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى oracle workforce development program، الذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية، حيث وقّع الاتفاقية عن الوزارة، حسين صبري مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وعن شركة «أوراكل» باسل مبارك رئيس الشركة بمصر.

‎وتنص الاتفاقية على أن تتولى شركة «أوراكل» تدريب الشباب حديثي التخرج على 8 برامج تدريبية، وهي:

Java Developer-

Cloud Database Administrator-

- Cloud Database Developer .

- Cloud Application Developer .

- Cloud Administrator .

- Data Scientist .

- Blockchain Developer .

- Business Intelligence Analyst .

‎كما تقضي الاتفاقية بتحمل الشركة مسؤولية الدعم الفني المعملي للبرامج المحددة في التدريب.

وأكد الوزير عقب التوقيع، أهمية التعاون المثمر بين «أوراكل» والوزارة خلال الفترات القادمة: «نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل».

واضاف الوزير أنّه من الضروري التصدي لأي عقبات أو مشكلات تواجه الاتفاقية، كي نحقق الهدف المشترك بين الطرفين، وهو تخريج أكبر عدد ممكن من المتدربين على البرامج التي يتم تقديمها، مع التفاعل المستمر مع الشباب وحل مشكلاته في التدريب في أسرع وقت ممكن للوصول للنتيجة المرجوة.

وأوضح الوزير أنّه يمكن في إطار هذه الاتفاقية تنظيم ندوات تعريفية للشباب بالجامعات، بشأن المميزات التي يقدمها ذلك التدريب والنتائج التي يمكن تحقيقها من خلاله، كما يمكن توفير مزايا تحفيزية إضافية للشباب لجذبهم للتدريب على البرامج التي يوفرها، لتدريب أكبر عدد ممكن من حديثي التخرج.

من جانبه، وجّه باسل مبارك رئيس شركة أوراكل مصر، الشكر والتقدير للوزير على دعمه المستمر واهتمامه الدائم بتدريب الشباب على أحدث نظم وأساليب التدريب، خاصة المهن التي يتطلبها المستقبل، وبما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي، حتى يستطيع الشباب العمل بها في الجهات المختلفة داخل مصر أو خارجها، خاصة وأنّ سوق العمل المصري يحتاج للعمالة المدربة على هذا التدريب الذي توفره الاتفاقية.

حضر التوقيع من جانب الوزارة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وإيمان عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وإمام عدوي وخالد رضوان مستشاري الوزير لصندوق الطوارئ، ومنال عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإداري بالوزارة، ومن جانب شركة أوراكل مصر، آية شامل، مسؤولة التدريب بالشركة في شمال أفريقيا، ورانيا مطر، مديرة إقليمية بالشركة، ومصطفى زيدان، مسؤول مبيعات بالشركة.