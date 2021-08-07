بدء اختبار القدرات للإعلام والتمريض والتربية الرياضية وجامعات التكنولوجيا

انطلقت اليوم اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية، للكليات التى يُشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القبول، بجانب ترشيح مكتب التنسيق للجامعات وفقاً للحد الأدنى للقبول بكل كلية، حيث بدأت كليات الإعلام والتمريض والتربية الرياضية والجامعات التكنولوجية، أمس، إجراء اختبارات القدرات، من خلال استقبال الطلاب المسجلين للاختبارات، فيما تبدأ اليوم اختبارات كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية والموسيقية.

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق 2021، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى أمس إلى 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد، وأن الموقع مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء الاختبارات، حتى 19 أغسطس الجارى، ومتاح لجميع الطلاب على مدار الـ24 ساعة يومياً، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن 600 طالب وطالبة سجلوا لأداء اختبارات القدرات بالكلية، وإن أكثر من 400 طالب أدوها خلال الفترتين الأولى والثانية للاختبارات، مشيرة إلى أن مدة الاختبار ساعة ونصف لكل فترة، ولم يتم رصد مشكلات بشأنها من جانب الطلاب، والجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم المقار.

وأضافت عميدة إعلام القاهرة، لـ«الوطن»، أن اختبارات قدرات كليات الإعلام هذا العام شاملة وتحتوى على العديد من الأسئلة التى تعتمد على المعلومات العامة والتحليل النفسى والذكاء ومتابعة الطالب لمنظومة الإعلام ومدى اطلاعه على مجريات الأحداث الإعلامية، وكيفية التعامل مع الواقع الإعلامى، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من الاختبارات يتم البدء فى تصحيحها فوراً، ثم إعلان نتائجها على الموقع الإلكترونى للكلية خلال 24 ساعة من أداء الطالب للاختبار.

وأكدت عميدة الكلية أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وكذلك تطبيق قواعد قانون تنظيم الجامعات بشأن أعمال الغش والشغب وإلغاء الاختبارات لأى طالب غشاش أو طالب يعمل على نشر الفوضى والبلبلة بين زملائه، لافتة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية للاختبارات مرتا بسلام دون رصد أى مشكلات.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أمس، انطلاق اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، التربية الرياضية بنين، التمريض، السياحة والفنادق، من اليوم الأحد وتستمر حتى 19 أغسطس الجارى.

وقال رئيس الجامعة إن اختبارات القدرات تُجرى وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول.

وأشار «النجار» إلى أن التسجيل لاختبارات القدرات بدأ الخميس الماضى إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى، لتحديد الكليات التى يرغب الطلاب فى التقدم لاختبارات القدرات بها، وجامعة مطروح ترحب بكل الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكلياتها وتتمنى لهم التوفيق فى اجتيازها.

وعن مستوى الاختبارات، قال عدد من الطلاب إنها جاءت وفقاً لقدرات الطالب المتوسط وليست صعبة، وتناولت عدداً من القضايا المتعلقة بمجال ومهنة الإعلام، وبعض المصطلحات الإعلامية الخاصة بالصحف والمجلات، والموضوعات المتعلقة بمدى معرفة الطالب بالمصادر والقنوات والإعلام، فيما أشار بعضهم إلى أن الاختبارات تضمنت أسئلة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى، وأخرى عن بعض الاختراعات الأبرز فى تاريخ الإعلام، والصحف والصحفيين والإعلاميين البارزين فى مصر والعالم، والإعلام الإلكترونى، والاختبارات الاجتماعية والنفسية لا تحتاج أى استعداد، وبعض الأسئلة عن بعض المصطلحات التى درسها الطالب خلال مرحلة الثانوية وتتعلق بمجال الإعلام.

طلاب إعلام: 50 سؤالاً «اختيار من متعدد».. ومستواها متوسط ويقيس المهارات المعرفية

وبدأت اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية، اليوم، بجامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، حيث تكونت من ثلاثة أجزاء، لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وقياس مهارات الحاسب الآلى، وجزء للمعلومات العامة فى الرياضيات، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية.

وقالت وزارة التعليم العالى إن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪ من إجمالى عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالى عدد المقبولين للعام الدراسى 2021/2022، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

من جهة أخرى، تستعد الجامعات الأهلية «العلمين والمنصورة والجلالة والملك سلمان» لإجراء اختبارات القبول بها، وقالت وزارة التعليم العالى إن الاختبارات ستعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، على أن يتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافاً إليه درجات الاختبار الإلكترونى (٧٠٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + ٢٥٪ لاختبار المعلومات القطاعية + ٥٪ لاختبار التفكير النقدى).

وأضافت الوزارة أنه سيتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على ثلاث مراحل خلال شهر أغسطس الجارى، بناء على أولوية انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم، حيث سيعقد اختبار القبول الأربعاء ١١أغسطس للطلاب الذين أنهوا تسجيل رغباتهم الخميس ٥ أغسطس، ويومى الثلاثاء والأربعاء ١٧ و١٨ أغسطس للطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الخميس ١٢ أغسطس، والأربعاء والخميس 25 و٢٦ أغسطس للطلاب للذين سجلوا حتى يوم الخميس ١٩ أغسطس.