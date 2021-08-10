محافظ أسيوط يدشن قافلة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

دشن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، قافلة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالمحافظة، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار «ابدأ وإحنا معاك»، بهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي، من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو تأسيس مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، حيث تم تسليم عدد 308 مستفيدين من الشباب والأسر الأكثر احتياجًا، أدوات الإنتاج التي تمكنهم من القيام بمشروعات صغيرة تدر عليم دخلا، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كان محافظ أسيوط قد استقبل بمكتبه الدكتور عاطف شبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وأحمد غفران، مدير برنامج فرصة بالوزارة، لتدشين وإطلاق قافلة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالمحافظة، وبحث وتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من البرنامج ليعود بالنفع والفائدة على المستحقين من أبناء المحافظة، وبحضور العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورميح عبدالحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، ومجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية.

وأشاد محافظ أسيوط ببرنامج فرصة الذي يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ومساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة، والخروج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصاد المحلي ودخولهم إلى سوق العمل وتحقيق حياه كريمة لهم.

وأوضح أن برنامج فرصة يدخل في إطار تغيير آليات الدولة الخاصة بالتعامل مع المشروعات لمساندة الأسر الأكثر احتياجا والتي تتلقى المساعدات الاجتماعية ليصبحوا منتجين، لافتاً إلى أن البرنامج عبارة عن منظومة تستثمر كل النواقص الموجودة عند الأفراد المستهدف تمكينهم اقتصاديا، مؤكدًا أن المحافظة تقوم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، بتنفيذ برامج شبيهة، حيث يتم توفير أفران منزلية وماكينات خياطة للسيدات المعيلات وذوات الهمم كمشروعات لتوليد الدخل وجعلهن طاقة منتجة في المجتمع، معلنًا دعمه الكامل بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للاستفادة من البرنامج وتوصيله إلى الفئات المستحقة.

من جانبه أوضح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بإطلاق مبادرة قوافل «التمكين الاقتصادي» في مختلف المحافظات لنشر ثقافة العمل والإنتاج، كما يعمل برنامج «فرصة» على الترابط مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات إنتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة في تجهيز الإفراد للعمل والإنتاج، لافتًا إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي نظراً لرغبة برنامج فرصة في تنشيط التواجد على الأرض في مختلف المحافظات، ونشر ثقافة قوافل التنمية المستدامة وربطها بأنشطة الوزارة، وكذلك تنفيذ أنشطة مباشرة وتوطيد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التي تم التواصل معها في الفترة الماضية.

وعقب اللقاء قام محافظ أسيوط، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، بتسليم المشروعات وبعض العقود إلى المستحقين، والتي تنوعت ما بين أفران مخبوزات وماكينات خياطة وإكسسوار وماكينات سرفلة وتطريز وصيانة محمول وصيانة وتركيب دش وماكينات غزل البنات وماكينات الفشار وطابعات ليزر وتروسيكلات وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتحاور المحافظ مع المستفيدين من المشروعات، مؤكدا لهم أن الحكومة نجحت من خلال إطلاقها العديد من المبادرات والبرامج من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، في تحسين معيشة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها، وتعمل على التمكين الاقتصادي لهم، ومنحهم أدوات الإنتاج المناسبة للدخول في سوق العمل وتحويلهم من أشخاص متلقين للمساعدات إلى أفراد منتجين في المجتمع، لتحسين الدخل ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم، مطالباً المستفيدين بالجد والاجتهاد في العمل والإرادة والعزيمة والتصميم على النجاح، معلنا دعم المحافظة للمشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وتعود بالنفع على المواطن البسيط، موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بمتابعة المشروعات والمساعدة في تسويق منتجاتهم.

يذكر أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة المشاركة في قافلة التمكين الاقتصادي، هي جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وجمعية عطاء بلا حدود، وجمعية بنك المتبرعين بالدم والجمعية الخيرية الإسلامية بأبنوب، وجمعية إيد على إيد لحقوق الإنسان والتنمية الشاملة وجمعية الفنون والثقافة للتنمية ومؤسسة آل طعيمة وجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، وجمعية تنمية المجتمع لرعاية الأيتام بأبنوب.