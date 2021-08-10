لقطات جديدة من نقل «مركب خوفو» للمتحف المصري الكبير «فيديو»

عرضت الصفحة الرسمية لـ«MediaHub سعدي – جوهر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات جديدة من فعاليات الحدث العظيم «نقل مركب الشمس» مركب الملك خوفو للمتحف المصري الكبير.

وكان اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع إنشاء المتحف المصري الكببر والمنطقة الأثرية المحيطة به، ذكر أن فكرة النقل كانت تسيطر على جميع العاملين بالقطاع السياحي والأثري منذ تسعينات القرن الماضي، إلا أن كافة الدراسات كانت تؤكد صعوبة الحفاظ على المركب بصورته الطبيعية حال جرى نقله.

وأضاف مفتاح، أن فكرة نقل المتحف من موضعه بجوار أهرامات الجيزة كانت تراوده منذ بداية الألفية الحالية، موضحًا أنه درس تلك الفكرة بمساعدة فريق عمل صغير لمدة 8 أشهر متواصلة.