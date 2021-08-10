«الأرصاد» تحذر من نزول شواطئ الإسكندرية ومطروح غدا: أمواج عالية

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من نزول البحر غدا فى بعض الشواطئ في الإسكندرية ومطروح، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في الأمواج تصل إلى 2.5 مترًا لذا يُمنع نزول بعض المصطافين في تلك الشواطئ غدًا الأربعاء فقط، ولكن ستنخفض الأمواج مرة أخرى يومي الخميس والجمعة.

وقال «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إنه لن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى، لافتًا إلى أن درجات الحرارة هذا الأسبوع انخفضت عن الماضي، منوهًا بأن هذا الأسبوع يشهد نسمات هواء ليلية مما يقلل الشعور بالحر.

وأضاف أن درجات الحرارة في محافظة القاهرة ستتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة في الصباح والمساء.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ نحو 10 أيام بسبب موجة حارة تضرب البلاد أدت إلى لجوء عدد كبير من المواطنين إلى المصايف، في الوقت الذي شهدت بلاد إيطاليا واليونان والجزائر وتركيا حرائق في الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسط تحذيرات عالمية من خطورة ارتفاع درجة حرارة الأرض على البشر والكائنات الحية.