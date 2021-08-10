«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة هذا الأسبوع: لا عودة للموجة الحارة
كتب:
سماح سحن الجوهري
02:35 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
درجات الحرارة الأيام المقبلة
أعلن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لا عودة للموجة الحارة مرة ثانية هذا الأسبوع بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مستوى المحافظات خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن طقس الأسبوع الجاري صيفي معتدل على كل المحافظات، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، لتصل إلى 38 في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة و40 في محافظات الصعيد.
وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على نفس المستوى حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عودة الموجة الحارة مرة أخرى لا تتوقعه هيئة الأرصاد الجوية، حيث كانت الموجة الحارة نتيجة للتغيير المناخي حول العالم الناتج عن الاحتباس الحراري، وذلك يعود إلى بداية السبعينيات حيث الثورة الصناعية والتي أدت إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وغيرها الكثير من الملوثات الموجودة.
درجة الحرارة الثلاثاء
القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.
درجة الحرارة الأربعاء
القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
درجة الحرارة الخميس
القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
درجة الحرارة الجمعة
القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
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