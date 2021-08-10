كل ما تريد معرفته عن الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه لا عودة للموجة الحارة مرة ثانية هذا الأسبوع بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مستوى المحافظات خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن طقس الأسبوع الجاري صيفي معتدل على كل المحافظات، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، لتصل إلى 38 في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة و40 في محافظات الصعيد.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على نفس المستوى حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عودة الموجة الحارة مرة أخرى لا تتوقعه هيئة الأرصاد الجوية، حيث كانت الموجة الحارة نتيجة للتغيير المناخي حول العالم الناتج عن الاحتباس الحراري، وذلك يعود إلى بداية السبعينيات حيث الثورة الصناعية والتي أدت إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وغيرها الكثير من الملوثات الموجودة.

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية منتصف أغسطس

الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أكد أن موجة الحرارة التي شعر بها المواطنون خلال الأيام الأخيرة، انكسرت بالفعل بداية من اليوم وأمس، بعد أن وصلت درجات الحرارة أول أغسطس الجاري لأكثر من 40 درجة مئوية، إلى جانب ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، كاشفا أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي بداية من منتصف أغسطس الجاري.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أمس الإثنين، أنه بالفعل تجاوزنا المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 أو 5 درجات، متمنيا أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي بعد انقضاء الموجة الحارة المقبلة.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم حاليا سببها الاحتباس الحراري، الذي نتج عن الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة غير النظيفة، منبها أن الاستمرار على هذا المنوال سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والحرائق، بالإضافة إلى مزيد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم أجمع.

وأوضح أن التغيرات المناخية لا تحدث بعد عام أو اثنين، بل تأتي نتيجة سنوات طويلة من الممارسات، موضحا أن حتى نحدث تغيرا مناخيا حقيقيا، يحتاج العالم إلى أكثر من 30 سنة من استخدام الطاقة النظيفة كبديل لكل استخدامات الطاقة غير النظيفة.

ولفت إلى أنه ليس بالضرورة أن يأتي الشتاء المقبل أكثر برودة بعدما عايشنا صيفا ساخنا للغاية خلال العام الجاري، مؤكدا أن الفصول ليست مرتبطة ببعضها على الإطلاق.

طقس اليوم رطب نهارًا ومعتدل ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، في بيانهم إن نسبة الرطوبة تصل على القاهرة إلى 80%.

ومن المتوقع تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر وتتسبب في صعوبة الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 26

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28