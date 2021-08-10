طلعت: مصاريف جامعة مصر المعلوماتية أقل من 100 ألف.. ومجانا لأوائل الثانوية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أي طالب يجتاز امتحان القبول سينضم إلى الجامعة حتى إذا كانت أسرته غير قادرة على الإنفاق عليه، وهذه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم المنح للطلبة المتفوقين، موضحًا أن مصاريف الجامعة أقل من 100 ألف جنيه سنويًا، ولكن الطلبة المتفوقين أبناء غير القادرين سيحصلون على منحة مجانية.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسة المقبل، و«اللي عايز يقدم يقدم من بكرة، والمباني انتهت ويتبقى فقط لمسات بسيطة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة، وكل شيء معد».

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنهم سيعلنون اسم رئيس الجامعة الأسبوع المقبل، كما سيتم إعلان اسم رئيس مجلس الأمناء، وهو المجلس الذي سيديرها بشكل كامل، مشددًا على أن الجامعة مملوكة لوزارة الاتصالات وصادر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتخضع لإشراف التعليم العالي.

ولفت إلى أن برامج المنح والإعفاءات تعتمد على التفوق الدراسي، وتصل الإعفاءات إلى 50%، ولكن أوائل الثانوية العامة سيدخلون مجانًا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والطالب الذي يحافظ على تفوقه سيحصل على منحة مجانية لكل السنوات، معقبا: «طالما طالب متفوق هناخده، وعمر المصروفات ما هتكون عائق، والطلبة المتفوقين القادمين من الصعيد والأرياف يمكنهم الإقامة في وحدات إقامة بالعاصمة وبعض المدن المحيطة بها، ومسألة السكن مش مشكلة خالص وكل واحد يختار ما يناسب ظروفه وقدراته».