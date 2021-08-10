«الشرقية للدخان»: أي تحريك في أسعار السجائر خير للدولة

قال المهندس هاني أمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إن الشركة رفعت سعر السجائر في شهر يوليو الماضي بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، «سعر العلبة ارتفع جنيه، فبقى سعر العلبة يتراوح ما بين 18 لـ 20 جنيه، دي للأصناف الرئيسية عندنا، بس إحنا كشركة مش بنزود الأسعار ونتمنى من التجار متزودش السعر أيضًا، إحنا بنبيع المنتج بتاعنا بأسعاره ونتمنى يتباع بنفس السعر».

كيف تُقسم زيادات أسعار السجائر حال ارتفاعها

وأضاف «أمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على «صدى البلد»، أن الجنيه الذي جرى رفعه في أسعار السجائر، «75% من الجنيه ده راح للدولة، وتبقى 25 قرش، و 50% من الـ25 قرش راح للدولة برضو عشان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تملك 50% من الشركة، وهي ملك للدولة، الـ75% اللي بيروحوا للدولة، 25% منهم للتأمين الصحي و50% قيمة مضافة».

الزيادات تساهم في كل ما هو خير للدولة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إلى أن الأموال التي تدفعها الشركة للدولة تذهب للتأمين الصحي والمستشفيات والمدارس، «إحنا أكبر شركة بتورد ضرائب للدولة، فالشركة الشرقية للدخان تُعد جزءا من ميزانية الدولة اللي بتصرف على كل حاجة سواء مشروعات أو مرتبات موظفين، إحنا أكبر مورد لوزارة المالية والتأمين الصحي والمالية والطرق، كل الزيادات تساهم فيما هو خير للدولة».