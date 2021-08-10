مصدر طبي يكشف سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا: أجرت فيها عملية منذ 10 سنوات

كشف مصدر طبي، على معرفة بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، سر سفرها لاستكمال علاجها في سويسرا، موضحا أنها سبق لها أن أجرت بها سابقا عملية قيصرية منذ 10 سنوات.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية ياسمين عبد العزيز في مصر، كانت دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحية بدلا من المنظار، نظرًا للتاريخ الطبي لياسمين عبد العزيز.

وأكد المصدر أنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، ما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته، التي يتبعها التهاب بريتوني.

وأوضح المصدر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالتها استقرت في المستشفى قبل سفرها للخارج، إلا أنها في حاجة لإجراء جراحة جديدة سماها بـ«جراحة تغيير المسار»، لإعادة الأمعاء لمسارها الطبيعي.

وسافرت اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز، في طائرة مجهزة طبيا، لاستكمال علاجها في سويسرا، بعدما وصلت في سيارة إسعاف مجهزة إلى صالة 4 في مطار القاهرة.