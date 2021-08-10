رئيس التحرير

محمود مسلم

ياسمين عبد العزيز تغادر بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها بسويسرا

الفنانة ياسمين عبد العزيز تغادر بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها بسويسرا

كتب:

أيمن حمزة
07:38 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الفنانة ياسمين عبد العزيز

الفنانة ياسمين عبد العزيز

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن ياسمين عبد العزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وجرى السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4، حيث تقف طائرة الإسعاف الخاصة، وجرى نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل.

وتوجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات مضاعفات جراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي.

وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة، وكبار رجال الأعمال، على وداعها والدعاء لها قبل مغادرة البلاد .

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها على متن الطائرة، تمهيدا لسفرها.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل بعثة منتخب اليد قادمة من طوكيو

جيانا فاروق تصل مطار القاهرة الدولي.. وأتوبيس مكشوف في انتظارها

مطار القاهرة الدولي يستقبل هداية ملاك وسيف عيسى

مطار القاهرة الدولي يشهد مغادرة ووصول 286 رحلة لنقل 36 ألف راكب

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 170 ألف يورو إلى داخل البلاد

تفاصيل مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي المقبل.. منها سيارات BMW ومرسيدس

تعرف على تفاصيل افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي وتعريفة دخوله

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 210 أقراص مخدرة

مطار القاهرة الدولي ينهي استعداداته لاستقبال عيد الفطر

الحجر الصحي يرفض دخول راكب هندي مصاب بـ كورونا مطار القاهرة الدولي

«كلها أيام».. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن حالتها الصحية