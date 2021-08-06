طاقم تمريض في منزل الفنانة ياسمين عبدالعزيز لمتابعة حالتها

عادت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى منزلها، صباح اليوم الجمعة، بعد مغادرتها للمستشفى إثر تحسن حالتها الصحية بشكل نسبي خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وقال مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك طاقم تمريض سيرافق الفنانة في منزلها لمتابعة حالتها، بحيث سيمارسون عملهم بالتناوب على مدار اليوم، مضيفاً أن مغادرة ياسمين للمستشفى جاء بعد تأكد الأطباء من تحسن حالتها واستجابة لرغبتها في العودة لمنزلها.

وأوضح المصدر أن الفنان أحمد العوضي يرافق زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز حالياً في منزلها، إلا أن الزيارات ما زالت ممنوعة عنها إلى الآن.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن لـ «الوطن» عن مغادرة زوجته ياسمين عبدالعزيز للمستشفى، صباح اليوم الجمعة، لافتاً إلى أنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي، وذلك بعد تحسن حالتها بشكل نسبي خلال الأيام الماضية.

بداية الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وبدأت تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز بمنشور كتبه زوجها أحمد العوضي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن خضوع زوجته لعملية جراحية، ودعا جمهورها بالدعاء لها بالخروج سالمة، ولكنه سرعان ما كتب رسالة مؤثرة لزوجته توسل لها فيها بتجاوز أزمتها الصحية كي تعود إليه، لأنه يرى نفسه أضعف إنسان في الوجود نظرًا لابتعادها عنه.

ولاقى المنشور الأخير تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار قلق محبي ياسمين عبدالعزيز في ظل عدم إعلان العوضي عن تفاصيل حالتها الصحية.

وكانت آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، فتوح أحمد، عايدة عبدالعزيز، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.