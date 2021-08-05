مصادر طبية عن حالة ياسمين عبدالعزيز: قد تحتاج لإجراء عملية خلال 3 شهور

قالت مصادر طبية في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه ياسمين عبد العزيز، إن حالتها الصحية تحسنت كثيرًا، وأنها نقلت لغرفة عادية في المستشفى منذ ما يقرب من 10 أيام، موضحة أن الأطباء ليس لديهم مانع من خروجها من المستشفى، وأنهم كتبوا خروجًا لها بالأمس، لكنها فضلت البقاء في المستشفى خوفا من تدهور حالتها في المنزل، بعدما كانت تطلب هي نفسها الخروج من المستشفى.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، ستحتاج لإجراء عملية مستقبلية، حسبما يقرر الطبيب الجراح المشرف على الحالة، مرجحا أن يتم ذلك في فترة بين شهر إلى 3 أشهر.

وكان أحمد العوضي، قد فاجأ جمهوره، بالإعلان عن إجراء ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية يوم 17 يوليو الماضي، إذ كتب عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، رسالة في هذا الصدد، وأعقبها برسالة مؤثرة لزوجته بعد تدهور حالتها عقب العملية، قائلا: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك، أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه».