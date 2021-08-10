رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية: كأس أوروبا سبب زيادة إصابات كورونا بإيطاليا

علق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، على إعلان إيطاليا ارتفاع إصابات كورونا بها مؤخرا، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى كأس الأمم الأوربية الأخيرة، مشيرا إلى أن الجميع لاحظ ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بإيطاليا وغالبية الدول الأوربية بعد مرور 10 أيام فقط من نهائي البطولة الأوربية.

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة عبر skype من روما، مع قناة extra news، اليوم الثلاثاء، أن المتحور دلتا من فيروس كورونا المستجد، كان سببا هو الآخر في تزايد الإصابات، موضحا أن حوالي 95% من مصابي كورونا حاليا بإيطاليا تم تشخيص إصابتهم بالمتحور دلتا.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إلى أن النسبة الأكبر من هؤلاء المصابين الجدد من فئة الشباب، الذين لم يتم تطعيمهم باللقاحات المضادة لوباء كورونا من الأساس، مصرحا أنه لذلك تعمل عدد من الدول الأوربية حاليا على تطعيم عدد كبير من الشباب والأطفال قبل بداية عمل المدارس والجامعات.

وأردف أن خطورة «متحور دلتا» تكمن في أن الدراسات أكدت أن 40% من المصابين بهذا الفيروس من فئة الشباب الأقل من 30 عاما، موضحا أن هذا المتحور ينتشر بسرعة بين تلك الفئة العمرية، وخاصة من لم يحصلوا على جرعات اللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وأوضح أنه حتى الآن لا يستطيع أحد أن يجزم أن أعداد الإصابات التي تحققها إيطاليا حاليا تعتبر إعلانا عن بداية الموجة الرابعة من انتشار الفيروس بها، معللا ذلك بأن أعداد الإصابات حاليا، ورغم ارتفاعها مقارنة بالفترة الماضية، لا تتخطى حاجز الـ5 آلاف إصابة يومية، بينما أعداد الإصابات اليومية خلال الموجة الثانية والثالثة بإيطاليا كانت تتخطى حاجز الـ30 ألف إصابة.