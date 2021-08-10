«جمارك سفاجا» تحبط 9 محاولات لتهريب هواتف محمولة وعدسات بصرية وملابس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة ياسر فيصل، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي، لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من العدسات البصرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووفقا لبيان رسمي لمصلحة الجمارك، أكدت فيه أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، برئاسة أحمد رشدي، مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ 9 ركاب قادمين من السعودية والكويت، وبتفتيشها تبين وجود 20 هاتف محمول ماركة «آيفون» و172 قطعة من مستحضرات التجميل، و6576 قطعة من الملابس الجاهزة الجديدة، و4400 من الطلقات الخرسانية، و2151 عدسة طبية بصرية، و380 طرحة حريمي جديدة.

وقام بالضبط لجنة مكونة من: محمود سراج ومحمد جمال والحسيني سيد وعلاء يونس ومحمد فرج ومحمد عادل وأحمد حجازي ومحمد مصطفي وموافي محمود وسيد علي وعبدالله مصطفي وحاتم حسنين وعبدالرحمن حمدي مأمورى الحركة وأسامه هويدي ومصطفى الحسيني وأحمد عاشور مشرفين الحركة، وأيمن بهجات مدير التعريفة، ومحمد إسماعيل، مدير المكافحة، ومحمد فتوح، مدير مجمع الوارد.

وأشارت «الجمارك» إلى أن التعويضات الجمركية المستحقة، بلغت نحو مليون و783 ألفا و782 جنيها، وقرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محضر ضبط جمركي، وحررها ياسر عز العرب مدير إدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.