بدعاء على صفحته.. أحمد العوضي يودع زوجته ياسمين عبد العزيز قبل سفرها

التزمت أسرة ياسمين عبد العزيز، السرية التامة، حول تفاصيل وأسباب سفرها إلى سويسرا، ولكن كان اللافت للنظر، هو نشر أحمد العوضي، عبر حسابه على «فيس بوك» دعاءً للتحصين قبل سفر ياسمين بساعات قليلة.

وكتب العوضي: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».

وسافرت ياسمين عبد العزيز منذ ساعات قليلة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات ، من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وغادرت ياسمين الجمعة الماضي، أحد المستشفيات الكبرى في مصر، بعد استقرار حالتها الصحية، لتستكمل علاجها في المنزل، تحت إشراف طاقم طبي، وبمرافقة طاقم تمريض يتابعها بالتناوب.

وفي يوليو الماضي، بدأت الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بمنشور كتبه زوجها أحمد العوضي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن خضوع زوجته لعملية جراحية، ودعا جمهورها بالدعاء لها بالخروج سالمة، ولكن سرعان ما كتب رسالة مؤثرة لزوجته، داعيا لها بتجاوز أزمتها الصحية كي تعود إليه، لأنه يرى نفسه أضعف إنسان في الوجود نظرًا لابتعادها عنه.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، كان مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نسبة مشاهدات عالية، وهو من بطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، فتوح أحمد، عايدة عبد العزيز، هدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.