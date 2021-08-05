شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في المستشفى: «عمرنا ما غبنا عن بعض» (صور)

نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة له هو وصديقه الأكبر، من داخل المستشفى الذي تتلقي فيه شقيقته العلاج.

وكتب وائل، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» قائلا: «قاعدة المستشفيات دي قعدناها لبعض متفرقش كتير عن الكراسي المتحركة وكله جه عليه الدور.. الفرق الوحيد إننا مهما كنا بعاد أو فرقتنا بلاد ومواقف عمرنا ما غبنا عن بعض».

وأضاف «إن شاء الله هتقوم وتبقي أقوى وأحلى من الأول بإذن الرحمن الشافي المعافي.. دعواتكم بتفرق كتير».

وائل يحصن شقيقته بأدعية

ونشر الفنان وائل عبد العزيز، صورة لشقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على «فيس بوك» مصحوبة بكلمات الرقية الشرعية لحمايتها من الحسد والكوابيس المزعجة والمرض قال فيها: «اللهمَّ عافِها في بدنها، اللهمَّ عافِها في سمعها اللهمَّ عافِها في بصرها، أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

وتابع في دعائه قائلًا: «بسمِ اللهِ أرقيكَ من كلِّ شيٍء يُؤذيكَ من شرِّ كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيكَ بسمِ اللهِ أَرْقِيكَ، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

واضاف: «إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها اللهمّ آمين، بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعوضها خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر».