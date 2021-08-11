حالات يجوز فيها للابن الحصول على معاش والديه

كثيرون لا يعرفون حقوقهم في الحصول على المعاش من المتوفى المؤمن عليه أو بشكل أدق صاحب المعاش، ووفقا لقانون التأمينات الجديد فالمستحقون للمعاش هم الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة أو الأبناء ويشترط فى ذلك عدم الزواج، كما يستحق الأخوة والأخوات هذا المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

حالات صرف المعاش للزوج الأرمل

ونظم قانون التأمينات الجديد حالات صرف المعاش للأرمل سواء كان الزوج أو الزوجة ،ويشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا وألا يكون الأرمل أو الأرملة متزوج من أخرى.

كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حالات استحقاق الابن لمعاش المتوفى سواء كان الوالد أو الوالدة شريطة ألا يكون قد بلغ 21 عاما، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

أما بالنسبة للابنة فيستحق لها الحصول على معاش أيا من والديها شريطة ألا تكون متزوجة.

حالات استحقاق أخوة المؤمن عليه للمعاش

وأتاح قانون التأمينات الجديد لأخوة وأخوات معاش المتوفى حال ثبوت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

حالات تستحق الجمع بين المعاشين

وهناك حالات مستثناة بموجب قانون التأمينات فيحق للزوجة الأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

كما أجاز القانون الجديد للمعاشات الحق للأرمل فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.