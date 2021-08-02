لأصحاب المعاشات.. خطوات صرف المعاش من محفظة الهاتف

تيسيرًا على المواطنين خاصة أصحاب المعاشات، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية صرف المعاش بداية من أغسطس الجاري من خلال محفظة الهاتف، تيسرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وفتح قنوات عديدة للحصول على جميع استحقاقاتهم التأمينية بشكل سريع وآمن.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، نستعرض لأصحاب المعاشات، خطوات صرف المعاشات من محفظة الهاتف الإلكترونية خطوة بخطوة، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على النحو التالي:

خطوات سحب المعاش من محفظة الهاتف

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية سحب المعاش من محفظة الهاتف من خلال اتباع الخطوات الآتية..

ـ يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات، لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

- توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش.

ـ يمكن لصاحب المعاش السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرها، وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، وفي إطار توجيه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.