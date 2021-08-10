اللجنة العليا لمكافحة كورونا عن وجود «دلتا» في مصر: «مش سر عشان نخبيه»

توقع الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتتراوح من 10 إلى 15% ، منوهًا بأنه لم يجر رصد السلالة «دلتا» أو «دلتا بلس»، ولكن هذا لا يمنع وجوده بصورة عشوائية على الرغم من عدم الإعلان عنها رسميًا، لأنه يجب الفحص الجيني للفيروس من أجل معرفة وجود دلتا، متابعا: «ده مش سر عشان ما نعلنش عنه، إحنا جزء من العالم لو جه هنعلن عنه».

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج المذاع «مساء DMC » على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن لقاح فايزر هو الأعلى فاعلية بنسبة تتخطى الـ90%، ولكن كل اللقاحات فعالة لأنه لم تحدث تغيرات جذرية في الفيروس وقدرته على مواجهة الأجسام المضادة.

وتابع عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد: «الشخص إذا أخذ جرعتين فدول كفاية لتحفيز جهاز المناعة، إن الشخص لا يصاب بكورونا أو يصاب أعراض خفيفة، وإذا كان الشخص حابب يسافر وحصل على لقاح غير معتمد ممكن يروح ياخد تطعيم جونسون آند جونسون، ويحصل على شهادة عشان يسافر ومش هيكون في ضرر على الشخص».

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي، وأصبح وباء في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية، وسط منافسة من الدول لتوفير لقاحات مضادة وحملات تطعيم على نطاق واسع.