النادي: أطالب بالحذر من كورونا عشان منندمش.. وكل اللقاحات في مصر آمنة

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إن إجابات منتجي اللقاح غير واضحة حتى الآن، وهذا ما أوضحه أحد المسؤولين عن إنتاج اللقاح، الذي التقته اللجنة الإثنين الماضي، حيث لم يحدد مدة تكوين المناعة بعد الحصول على اللقاح أو الفرق بين اللقاحات التي توفر جرعة، واللقاحات التي توفر جرعتين، مواصلا: «قبل ما أبحث عن الفاعلية أنا ببحث عن الأمان وكل اللقاحات اللي دخلت مصر بيتوفر فيها الفاعلية والأمان».

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحديث عن ضرورة توفير جرعة ثالثة معززة من بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، يُعد كلاما سابقا لأوانه، قد يكون سليما لكن لا يوجد ما يؤكده، ولا يجب الحصول على هذا التصريح من الشركة المُصنِّعة، لأن من مصلحتها البيع فشركة فايزر تبيع لقاحها بأكثر من 30 دولارا ويحقق ثروة طائلة وتريد الشركات أن تعطيه كل شتاء أو كل 6 أشهر لتحقيق ربح، ولكن منظمات الصحة العالمية وهيئة الصحة في أمريكا وأوروبا حددوا جرعة أولى وثانية فقط، تم تطعيم نحو 6 ملايين.

وواصل عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19: «نستهدف الوصول بنهاية العام لتطعيم 40 مليون شخص في ظل إحضار الدولة لقاحات من أماكن مختلفة ولكن عدد المواطنين ليس قليلا ونحن دول عالم ثالث وإمكاناتنا محدودة، ولا يمكن أن ينتشر التطعيم مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا لا ينفي ضرورة وجود مسؤولية على المواطن من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والذهاب للحصول على التطعيم»، متابعا: «ويبقى في نوع من الحذر عشان منندمش».