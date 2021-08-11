هل يمكن التصالح في مخالفة بناء بها عيوب إنشائية؟

مع إجراء اللجان الفنية أعمال الفحص والمعاينة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات، يتساءل عدد من المواطنين هل يمكن الموافقة على طلب التصالح في مخالفة البناء في حالة وجود عيوب تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهل يمكن مطالبة صاحب الشأن بمعالجة العيوب؟.

من جانبها أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين، أن اللجنة الفنية تبت في طلب التصالح في ضوء الحالة الإنشائية القائمة على الطبيعة للتحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى وفى ضوء التقرير الهندسى، وفى حالة تبين للجنة وجود عيوب تخل بالسلامة الإنشائية ففى تلك الحالة تعد مخالفة البناء المراد التصالح بشأنها من الحالات المحظور التصالح بشأنها.

جهات إعداد التقرير الهندسى

وأوضحت أنه طبقا لأحكام قانون التصالح يكون التقرير الهندسى عن السلامة الإنشائية المقدم من صاحب الشأن مقدم من إحدى الجهات التالية،مهندس استشارى متعمد من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، على أن يكون التقرير طبقا لإحدى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الفنية فى ضوء المعاينة للأعمال المقدم عنها طلب التصالح.

اعتماد الرسومات الهندسية

وأشارت اللجنة في ردها على تساؤل بشأن مدى اعتماد الرسومات الهندسية وتقارير السلامة الإنشائية التى تقدم ضمن مستندات طلب التصالح من نقابة المهندسين من عدمه، إلى أن القانون رقم 1لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 ورقم 936 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لم يتضمنا اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية الصادرة عن المهندسين أو المكاتب الاستشارية المرفقة بطلبات التصالح.

الرسومات المعمارية معتمدة من مهندس

وأشارت إلى أنه لم يتضمن قانون التصالح ولائحته التنفيذية اعتماد الرسومات المعمارية لأعمال المخالفة المرفقة بطلبات التصالح من مهندس استشاري، إنما تضمن أن تكون الرسومات المعمارية لأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدة من مهندس نقابة أو مكتب هندسي معتمد.