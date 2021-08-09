تعرف على إجراءات سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء

مع استمرار فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، يتساءل البعض متى يتم تحصيل مقابل التصالح؟ وحول ذلك أشارت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين، أنه طبقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وحول تساؤل البعض هل يتم البت في طلبات التصالح المقدمة من أصحاب الشأن في ظل وجود مستحقات مالية للجهة الإدارية، أشارت إلى أن البت في الطلب وصدور القرار بقبول التصالح لا يحول دون تحصيل أي مستحقات للجهة الادارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.

تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بتقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على مخالفات البناء، أوضحت أنه طبقا للمادة الخامسة من القانون والمادة 11 من اللائحة التنفيذية، يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يوم من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب، وفي حالة تأخير سداد أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات أو عدم سداد قسطين متتاليين، يعتبر بمثابة عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار بقبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط.

خصم 25%

وحول تساؤل البعض هل يجوز الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بخصم 25% من قيمة مقابل التصالح للسداد الفوري في حالة سداد بعض الأقساط والرغبة في سداد المبلغ المتبقى كاملا، أوضحت أنه في حالة الرغبة في السداد الفوري للمبلغ المتبقى كاملا، فإنه يمكن الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بخصم 25% من المبلغ المتبقي.

الامتناع عن سداد قيمة التصالح

أما في حالة امتناع صاحب الشأن عن سداد باقي أقساط قيمة التصالح لمدة تزيد عن 3 سنوات، وقيام الجهة الادارية باتخاذ اجراءات رفض طلب التصالح، أشارت إلى أنه طبقا لاحكام المادة 11 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 تقوم الجهة الادارية برد كافة المبالغ المسددة لها كدفعة مقدمة وأقساط مخصوم منها ما يعادل نسبة 10% كمصروفات إدارية تؤول للخزانة العامة للدولة.