ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 42 والحكومة تبحث عن طائرات إطفاء

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم، إن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات الجزائر، التي اندلعت في مناطق متفرقة شمال البلاد، وشرق العاصمة.

وقال بن عبد الرحمن للتليفزيون الحكومي إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق، وذلك حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «رويترز».

وفي وقت سابق، نعى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفاة 25 عسكريا، وكتب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو». وأضاف: «أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.. تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الرئيس الجزائري أيضا في وقت سابق، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة. وستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين».

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد وصفت، في بيان لها، في وقت سابق، الحرائق المنتشرة في مناطق شمال البلاد، بـ«الإجرامية»، وأعلنت وفاة 18 جنديا خلال مواجهتهم ألسنة النيران.