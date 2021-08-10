رئيس «سويفل»: لولا الدعم الحكومي لما استطعنا تطوير وتوسعة الشركة

قال مصطفى قنديل، رئيس شركة «سويفل» المتخصصة في النقل التشاركي، إنه عندما كان يدرس في الجامعة، ويعيش في مكان بعيد عن أهله، كان أمامه اختيارين إما أن يستخدم حافلات النقل العام، أو يستخدم شركات النقل التشاركي، والحل الأخير كان مرتفع الثمن، وفي 2017 فكر في عمل شركة للنقل التشاركي، موضحًا أنهم بدأوا بثلاثة حافلات فقط، وهذا كان نقطة انطلاق المشروع، مؤكدا أن شركة «كريم» دعمتهم بـ500 ألف دولار.

وأضاف «قنديل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أنهم في البداية كان سائقوا الحافلات لا يذهبون لتنفيذ «الأوردرات»، وبالتالي كانوا يذهبون هم بسياراتهم إلى الناس ويوصلونهم إلى الأماكن التي يرغبون في الوصول إليها.

وأوضح رئيس شركة «سويفل» المتخصصة في النقل التشاركي، أنهم في البداية جمعوا ما بحوزتهم «تحويشة العمر» لتأجير الحافلات، في القاهرة التي يصل تعدادها إلى 25 مليون شخص، مشددًا على أن الدولة دعمتهم أيضًا، ولولا دعم الحكومة المصرية لما وصلوا إلى هذا المستوى من تطوير خدمات الشركة وتوسع نطاقها، لافتًا إلى أن لقاءه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هو الثالث لمناقشة دعم الحكومة لاستثمارات الشركة، ومساهمة القطاع الخاص.

وشدد على أنهم لجأوا لتسجيل الشركة في البورصة لزيادة استثماراتهم في مجال النقل التشاركي، ويركزون على العواصم المكتظة بالسكان، ولذلك وسعوا نطاق عملهم في دبي، نظرا لتنوع الجنسيات فيها، لافتا إلى أنه فخور بأن الشركة مصرية وحققت نجاحات مكنتهم من التوسع في أسواق أخرى.

وتابع: «السوق المصرية تزخر بفرص الاستثمار المتنوعة، ويظهر ذلك جليا عبر قصص النجاح المُلهمة للعديد من الشركات الناشئة في مختلف المجالات، وأنا ثاني أصغر رئيس تنفيذي لشركة في بورصة ناسداك الأمريكية حاليا، وتبلغ قيمة الشركة حاليا 1.5 مليار دولار ونسعى إلى زيادة هذه القيمة لتصل إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل».