بعد سرقة شقتها بالإسكندرية.. مصرية مقيمة بإيطاليا: «شكرًا يا ريس.. رجعتلي بيتي»

استغاثة عبر فيديو بثته شيرين صفوت المصرية المقيمة في دولة إيطاليا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أزمة تعرضت لها حينما استولى بعض «البلطجية» على محتويات شقتها الموجودة في محافظة الإسكندرية، فضلًا عن أنهم شيدوا حائطًا أمام بابها لمنع أصحابها من دخولها، وهو ما تصدت له الدولة المصرية على الفور.

وقالت «شيرين» في فيديو خاص لـ«الوطن»، إن جميع الجهات المعنية في مصر ساندتها لكي تتمكن من استرداد شقتها من يد «البلطجية»، وبالفعل تم حل الأزمة على الفور وعودة الشقة لوالدتها لتقيم بها مرة أخرى.

شيرين: الرئيس السيسي استجاب لمشكلتي

ووجهت المصرية المقيمة في إيطاليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حل مشكلتها، وقالت خلال الفيديو: «الحمد لله إن صوتي وصلك ياريس، أنا بنتك وفي الغربة، واستنجدت بيك، والحمد لله صوتي وصلك بعد فيديوهاتي، شكرًا ياريس، شكرا يا مصر وشكرا لكل حد وقف معايا في مشكلتي وقضيتي، بدعوة أو برسالة».

وأوضحت الفتاة أنه تم الاستجابة إلى شكوتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حتى تم تمكينها من الشقة الخاصة بها: «البلطجية بنوا حيطة ولكن كسرناها بأمر من المحامي العام».

وأشارت «شيرين» إلى أن «البلطجية» حاولوا منع والدتها من دخول الشقة وعدم الانصياع لقرار المحكمة بتمكينها، ولكن الأمن لم يسمح لهم بذلك وتمكنت والدتها من الحصول على الشقة: «نفسي الموضوع يكمل وأرجع اللي اتاخد مني والمجرمين دول يتقبض عليهم».

ولفتت إلى أن لديها أحكامًا قضائية على من قاموا بتلك الأفعال، متمنية أن يتم القبض عليهم، لما اقترفوه في حقها، مؤكدة أن القانون فوق الجميع، «ارجوكم ادعموني واقفوا جنبي عشان المجرمين دول ياخدوا جزائهم، وبشكر كل المصريين على وقفتهم معايا».