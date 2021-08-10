بعد استجابة السيسي لعلاج ابنته.. والد مريم: «بندعي للرئيس وهو أب لنا»

قال أحمد الكيلاني، والد الطفلة مريم، التي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها، إن شعر ابنته كان ينبت بمعدل قليل، وكانوا ينتظرون أن يتحسن، ولكن هذا لم يحدث، مما دفعهم للذهاب إلى المستشفيات للعلاج، ولكن فشلوا في تشخيص حالتها.

سبب الاستغاثة بالرئيس السيسي

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن طبيبة نصحته بالحصول على دواء معين، قد يكون السبب في شفائها، مما دعاه إلى الاستغاثة بالرئيس السيسي لأنه «أب لنا».

استغاثة أسرة الطفلة مريم بالرئيس عبد الفتاح السيسي

واستغاثت أسرة الطفلة مريم، التي تعيش في مستوى اجتماعي صعب، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن رأته يقدم مساعدات لعدد من المواطنين والأطفال والسيدات، مما دفعهم لتنفيذ نفس الأمر، ولم يخيب الرئيس ظنهم، حيث أمر بعلاج الطفلة التي تحتاج إلى علاج شهري.

من جهتها، شكرت والدة الطفلة مريم، الرئيس على حنانه، واستجابته لعلاج ابنتها مريم، خاصة أنها عانت كثيرا أثناء رحلة علاجها.

وأوضحت والدة الطفلة مريم، أن ابنتها تصعب عليها، لأنها الوحيدة التي لا يوجد لها شعر، مقارنة بإخواتها البنات، وهو الأمر الذي أثر على نفسيتها، مواصلة: «أنا من الفرحة مش عارفة أتكلم وبشكر الرئيس، هو كريم الطبع وحنون وربنا يكرمه، وإحنا قدمنا لمريم السنة دي في المدرسة ورايحة سنة أولى، أنا كنت بعيط على طول عشان هي مش عارفة تلعب مع الأطفال زيها زي أي بنت».