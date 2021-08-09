الطفلة مريم: «أنا حلوة الحمد لله» وبشكر الرئيس السيسي على علاجي

وجّه أحمد، والد الطفلة مريم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدته لعلاج ابنته مريم التي تعاني من تدهور حالتها الصحية، فيما قالت مريم: «أنا حلوة، الحمد لله وبشكر الرئيس، وأنا كان نفسي اتعالج».

من جهتها بكت أم مريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، مبينة أنها تشكر الرئيس على حنانه لعلاج ابنتها مريم خاصة أنها عانت كثيرا أثناء رحلة علاجها.

وأوضحت والدة الطفلة مريم، أن ابنتها تصعب عليها لأنها الوحيدة التي لا يوجد لها شعر رأسها مقارنة بإخواتها البنات، وهو الأمر الذي أثر على نفسيتها، مواصلة: «أنا من الفرحة مش عارفة اتكلم وبشكر الرئيس، هو كريم الطبع وحنون وربنا يكرمه، وإحنا قدمنا لمريم السنة دي في المدرسة ورايحة سنة أولى، أنا كنت بعيط ع طول عشان هي مش عارفة تلعب مع الأطفال زيها زي أي بنت».

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغاثة الأهالي لعلاج الطفلة التي تعاني من عدم إنبات شعرها بشكل طبيعي، الأمر الذي أثر على نفسيتها وحاول أهلها علاجها لفترة طويلة ولكن لم تنجح العلاجات، كما تعرضت الطفلة إلى التنمر وسقوط شعرها بشكل متكرر الأمر الذي دفع الأهالي للتواصل مع أسرة تحرير برنامج «صالة التحرير».