التصميم والرسم ثلاثي الأبعاد.. اختبار القدرات بكليات الفنون التطبيقية

بدأت كليات الفنون التطبيقية في إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفنية من زاوية تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل وتحقيق التوازن في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

كيفية آداء اختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن اختبار القدرات بكلية الفنون التطبيقية يتضمن اختبار«الرسم»، وهو عبارة عن رسم موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر، لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في اخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة، ويكون من 60 درجة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختبارات تتضمن أيضا اختبار «التصميم»، وهو عبارة عن تصميم موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة، وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لونى مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح.

وتابع: «يتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر، أو المائية، وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أوعبوه أو منتج فنى أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية، ويكون من 40 درجة».

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية أختبار القدرات في كلية الفنون التطبيقية

1- أقلام الرصاص (BHB) وممحاة.

2- مسطرة 50 سم.

3- ألوان: (خشبية – فلوماستر – مائية).

4- أدوات هندسية (منقلة، مثلث، برجل).

5- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

زمن الاختبار وشروط النجاح لأختبار القدرات في كلية الفنون التطبيقية

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن زمن الأحتبار يمتد لساعتين ونصف حيث يبدأ الاختبار الساعة 10.30صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب، وتتضمن شرط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون التطبيقية، حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم + التصميم»، وحصوله على لائق.

كيفية التسجيل الإلكتروني للتقدم في اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية

يتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الإلكترونيwww.tansik.egypt.gov.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

1ـ يقوم الطالب/ الطالبة بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2ـ يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، يظهر للطالب بياناتة الشخصية والتي تتضمن: الرقم الجلوس، أسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الادارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درس فيها الطالب.

3ـ على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على الموقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4 ـ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له وأسماء الكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5 ـ يقوم الطالب باختيار قدرات كلية الفنون التطبيقية والمواعيد .

6 ـ عقب انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل الإلكتروني، والتوجه به إلى مقر كلية الفنون التطبيقية في الموعد المحدد.

موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية

تبدأ اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية اعتبارا من السبت الموافق 7/8/2021 حتى الخميس الموافق 19/8/2021م.

الأوراق المطلوبة للالتحاق باختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

1 ـ طباعة إيصال التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات.

2 ـ رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه .

3 ـ الرقم القومي وصورة منه أو شهادة الميلاد وصورة منها.

4ــ اتخاذ كافة اﻹجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية.

5 ــ نتائج اختبار القدرات تعلن عبر موقع التنسيق الإليكتروني