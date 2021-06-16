افتتاح معرض «همسات بصرية» لطلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها

افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض همسات بصرية، الذي نظمته كلية الفنون التطبيقية، بحضور الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد الكلية، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة منى إبراهيم، القائم بأعمال رئيس قسم الإعلان، والدكتورة شيماء صلاح، المشرفة على المعرض.

وأشاد الدكتور تامر سمير، والدكتور جمال سوسة بالأعمال والمشروعات الطلابية التي تضمنها المعرض، وأعربا عن سعادتهما بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية، وروح الإبداع والابتكار لديهم.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية المختلفة، والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

وأضاف عميد كلية الفنون التطبيقية، أن المعرض هو لـ مقرر «أسس التصميم»، خاص بطلاب الفرقة الأولى قسم الإعلان، وضم العديد من الأعمال والمشروعات الطلابية في مجال الإعلان والدعاية.

وفي وقت سابق، وافق الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيهًا للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، إنه جار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين المتواجدين على رأس العمل بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها، والمهن الطبية والموسميين والمنتدبين من جهات خارج الجامعة.

وأضافت أن المكافأة سوف يُجرى تدبيرها من الموارد الذاتية، في إطار حرص الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.