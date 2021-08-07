لطلاب الثانوية.. تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021

أجابت وزارة التعيم العالي والبحث العلمي، عن كل ما يريد طلاب الصف الثالث الثانوي معرفته عن اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021 والأوراق المطلوبة، موضحة أن كليات الفنون التطبيقية تقوم على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، وذلك بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور.

اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية تتمثل في جزأين رئيسين، الأول هو اختبار الرسم ويشمل 60 درجة في موضوع يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل واخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في اخراج المنظور.

الاختبار الثاني: يتمثل في اختبار التصميم ويتكون من 40 درجة في موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر، وفقا لنسب جمالية محسوسة، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها، سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية، وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو تصميم غلاف كتاب أوعبوة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم، ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء أداء اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021

- أقلام الرصاص (B,HB) وممحاة.

- مسطرة 50 سم.

- ألوان خشبية وفلوماستر ومائية.

- أدوات هندسية منقلة ومثلث وبرجل.

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021

- إيصال سداد رسوم اختبارات القدرات

- أصل رقم لكل طالب أو صورة منه.

- عدد 6 صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- 450 جنيها رسوم التسجيل.

التسجيل في اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التسجيل في اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية 2021، يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

أماكن اختبارات كلية الفنون التطبيقية 2021

وتتمثل أماكن اختبارات كلية الفنون التطبيقية 2021، في جامعة بني سويف وجامعة حلوان.