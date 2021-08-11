العفو الدولية: قوات إثيوبية ارتكبت جرائم حرب بحق نساء فى تيجراي

قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات إثيوبية وميليشيات تابعة لها ارتكبت جرائم حرب بحق نساء في إقليم تيجراي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، أمس، إلغاء قرارها السابق بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، مع إصدار أوامر للجيش بالتحرك لمواجهة الجبهة الشعبية في تيجراي.

وحض رئيس الحكومة الإثيوبية، مواطنيه، على الانضمام للجيش، وسط الحرب الجارية بالبلاد.