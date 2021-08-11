غرق طفلة أثناء جلوس والدتها على كورنيش مصر القديمة

لقيت طفلة مصرعها غرقا أثناء لهوها على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء والدتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طفلة في مياه النيل بمنطقة مصر القديمة، وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثة الطفلة من مياه النيل، وبالفحص تبين أنها تدعى «نادية س»، 11 سنة، وكشفت التحريات عن أن والدة الطفلة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو قررت الذهاب إلى كورنيش نهر النيل بمنطقة مصر القديمة للتنزه، وأضافت التحريات أنها اصطحبت الطفلة معها، وأثناء جلوس والدة الطفلة أسفل شجرة على كورنيش النيل ذهبت الطفلة للهو، وفجأة اختفت الطفلة وظلت تبحث عنها لكن دون جدوى، وأخطرت والدة الطفلة الأجهزة بالواقعة حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفلة.

جثة مجهولة لشاب في مياه النيل بشبرا

يذكر أنه في 30 يوليو الماضي تلقى مأمور قسم شرطة شبرا مصر بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة منتفخة ومتعفنة في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة منتفخة ومتعفنة لشاب في العقد الثالث من العمر، وتبين عدم وجود ثمة أية مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وكشف هوية صاحب الجثة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.