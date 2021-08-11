«الاتصالات»: نسعى لبناء جيل متخصص بتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية والتي جرى إنشاؤها بمدينة المعرفة في العاصمة الإدراية الجديدة هي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الجامعة الجديدة ستضم كليات لعلوم الحاسبات وهي جامعة متخصصة في هذه العلوم، وتضم 4 كليات، هم كلية هندسة الحاسبات وكلية علوم الحاسبات وكلية تكنولوجيا الإدارة وكلية الفنون الرقمية.

وأوضح أن المشروع يستهدف أن يكون لدينا جيل متخصص ومتعمق في كل روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، والكليات متنخصصة في علوم حديثة مطلوبة في سوق العمل كالفنون الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها، «لدينا مرونة في مصروفات الجامعة، ولكن لا مرونة في التفوق العلمي، لأن الجامعة تستهدف أن تكون جامعة رفيعة المستوى متعاقدة مع جامعات دولية مرموقة وتقدم وجبات علمية دسمة، ولابد أن يكون الطالب لديه القدرة على التحصيل والمذاكرة على نحو يمكنه من النجاح».

وأكد على أن الجامعة ترتكز على الاتفاقيات مع الجامعات العالمية المرموقة، وتقدم للطالب نماذج مختلفة، وفي أول 3 سنوات سيدرس في جامعة مصر المعلوماتية، وفي السنة الرابعة يكون أمام الطالب اختيارين، إما استكمال السنة النهائية له في الجامعة أو السفر لجامعة بردو أو جامعة مانيسوتا ويحصل على شهادة بكاليريوس مزدوجه، «الطالب هيحصل على شهادة من الخارج كما لو كان قضي الـ4 سنين في الخارج».

وأشار إلى أن الجامعة لديها معامل وآلات وريبوتات على أعلى مستوى حسب المواصفات التي حددتها هاتين الجامعتين المرموقتين، «فيه اختبارات قبول وبدأت بالفعل، والجامعة لها موقع يمكن للطلبة الدخول عليه ويعرفوا تفاصيل خطوات التقدم للالتحاق بالجامعة، وهناك منح دراسية للمتفوقين تصل لـ50% لمن يكون مجموعه أكثر من 95%، ومنح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق».

وتابع: «مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة هو مجتمع تكنولوجي متكامل نقيمه في العاصمة الجديدة، ولدينا فيه مراكز بحوث وتدريب وأفرع كبرى الشركات العاملة في مصر ومكان لحاضنات شركات صغيرة وناشئة ومركز بحوث للتصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة، وكل عناصر المجتمع المعلوماتي».