إسرائيل تسجل 5 آلاف و755 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 5 آلاف و755 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن 400 مصاب بالفيروس التاجي حالتهم خطيرة، وأن هناك 62 مصابًا على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 6 آلاف و580 شخصًا.

وتوقعت الوزارة أن تعلن عن المزيد من الإصابات في وقت لاحق اليوم بالنظر إلى العدد الكبير من الفحوصات الذي أجري أمس.