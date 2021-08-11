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محمود مسلم

إسرائيل تسجل 5 آلاف و755 إصابة جديدة بكورونا

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أ ش أ
10:52 ص | الأربعاء 11 أغسطس 2021
فيروس كورونا

فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 5 آلاف و755 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن 400 مصاب بالفيروس التاجي حالتهم خطيرة، وأن هناك 62 مصابًا على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 6 آلاف و580 شخصًا.

وتوقعت الوزارة أن تعلن عن المزيد من الإصابات في وقت لاحق اليوم بالنظر إلى العدد الكبير من الفحوصات الذي أجري أمس.

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